В Одессе «с боем» забрали детей у неблагополучных родителей

В приморском районе Одессы сотрудники территориального отдела службы по делам детей забрали двух малышек 1,5 и 4,5 лет из неблагополучной семьи.

Это происходило ночью, при этом мать и ее супруг находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стоит отметить, что эта семья давно находилась на учете у службы, и трезвыми родителей видели всего несколько раз.

При этом на просьбу открыть дверь сотрудникам службы родители не отреагировали, поэтому пришлось обращаться за помощью к правоохранителям, которые помогли попасть внутрь и забрать детей, над здоровьем и жизнью которых уже нависла угроза.

Сейчас детей поместили в детский дом, а новыми вещами и предметами гигиены их обеспечили волонтеры.

По материалам : Odessit.ua

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