В Одессе прозвучит «Масонская траурная музыка»

Есть события в истории человечества, о которых забывать нельзя. К таким относится Холокост.

К Международному дню памяти жертв Холокоста оркестр вместе с Хобартом Эрлом подготовил ряд концертов.

Концерты состоятся 27 и 28 января. Приурочены мероприятия к 75-летию освобождения Аушвица.

Будет исполнена "Масонская траурная музыка", написанная Моцартом, а также Симфония №21 "Кадиш" Вайнберга.

Симфония №21 является последним произведением композитора, оставившего данное произведение будущим поколениям в память о Холокосте.

Солистами на концертах будут выступать Амир Кац (Израиль) и Ксения Бахритдинова (Украина).

По материалам: Культурометр

od-news.com

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