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В Одессе прозвучит «Масонская траурная музыка»

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В Одессе прозвучит "Масонская траурная музыка"
Есть события в истории человечества, о которых забывать нельзя. К таким относится Холокост.
К Международному дню памяти жертв Холокоста оркестр вместе с Хобартом Эрлом подготовил ряд концертов.
Концерты состоятся 27 и 28 января. Приурочены мероприятия к 75-летию освобождения Аушвица.
Будет исполнена "Масонская траурная музыка", написанная Моцартом, а также Симфония №21 "Кадиш" Вайнберга.
Симфония №21 является последним произведением композитора, оставившего данное произведение будущим поколениям в память о Холокосте.
Солистами на концертах будут выступать Амир Кац (Израиль) и Ксения Бахритдинова (Украина).
По материалам: Культурометр

 

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