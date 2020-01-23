В Одессе пройдет благотворительный концерт в поддержку пострадавших при пожаре в колледже

В Одессе в креативном пространстве Urban Music Hall состоится концерт, который посвящен 223-й годовщине со дня рождения знаменитого на весь мир австрийского композитора Франца Шуберта.

Этот концерт пройдет при участии американских музыкантов Джефри Палмер, Сергея Квитки, Ирины Портенко. Сопровождение - одесский струнный квартет.

Все средства, которые были выручены от продажи билетов, направят на счет, открытый для помощи пострадавшим в декабрьской трагедии, произошедшей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса.

od-news.com

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