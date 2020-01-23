Цепь единства: В Одессе с каждым годом всё больше людей проявляют интерес к истории страны

В Одессе 22 января возле памятника Дюку де Ришелье, уже в 9-й раз была воссоздана цепь единства.

Организатором данного события стал центр патриотического воспитания. Со слов представителя организации, с каждым годом отмечается тенденция, когда все больше людей приходят для того, чтобы поддержать всеукраинскую акцию единства. "К нам присоединились курсанты Военной академии, Военно-морской флот, Национальная гвардия. Всё больше людей, интересующихся историей. Но нам важно не количество, а качество, поэтому в этот день мы попытались сделать огненное сердце. День Соборности - это осуществление украинской мечты. 101 год тому назад украинцы очень хотели объединится в одну страну. Сегодня, когда идет война, очень актуально проводить такие акции, чтобы не повторять исторические ошибки столетней давности" - отметила организатор Наталья Михайленко.

Перед тем, как начать мероприятие, собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в ходе войны на Донбассе украинских защитников. Для этого курсанты выстроились в большое и пульсирующее сердце.

Также, одесситы спели Гимн Украины и выкрикивали лозунги: "Восток и запад вместе!", "Одна, єдина, соборна Україна!", "Україна понад усе!".

После этого все собравшиеся, а было их около 1000 человек, сомкнули руки, создав живую цепь, символизируя единство украинского государства.

Фото: Думская

od-news.com

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