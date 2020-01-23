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На железнодорожном вокзале Одессы задержали вора

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На железнодорожном вокзале Одессы задержали вора

В Одессе правоохранители задержали мошенника, который под видом провожающего занимался кражами на железнодорожном вокзале. В этот раз злоумышленник похитил у женщины сумку, в которой были деньги, мобильный телефон, документы, а также похитил ноутбук у проводника. Чтобы воплотить в жизнь свой план, он предложил помощь пассажирке с ребенком, и помог занести в вагон багаж и коляску. Но как только женщина отвлеклась, вышел из вагона, не забыв прихватить с собой сумочку. На следующий день мужчина, прикинувшись провожающим, проник в вагон и присвоил ноутбук, который находился в купе проводника.

Сотрудникам Приморского отделения полиции удалось задержать вора 31 года и изъять у него сумку с документами, но к моменту задержания мужчина успел продать гаджет.

Теперь в отношении мошенника начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 185 УК Украины.

По материалам: Зачем

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