Известный одессит снова стал призером на международном фотоконкурсе

Одессит Евгений Самученко, талант которого признан не только в родном городе, но и в других странах мира, снова завоевал призовое место в легендарном конкурсе Travel Photographer of the Year.

Работа одессита заняла второе место в "Ночной" категории.

Как стало известно от самого автора, данная работа будет выставлена на престижных выставках TROTY 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах и в Великобритании.

Всего на конкурс, в котором победил Евгений, подавали к участию 20 000 работ из 140 стран мира.

Это большая честь, что именно работа одессита нашла отклик у жюри и получила высокое признание на международном уровне.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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