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Известный одессит снова стал призером на международном фотоконкурсе

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Известный одессит снова стал призером на международном фотоконкурсе
Одессит Евгений Самученко, талант которого признан не только в родном городе, но и в других странах мира, снова завоевал призовое место в легендарном конкурсе Travel Photographer of the Year.
Работа одессита заняла второе место в "Ночной" категории.
Как стало известно от самого автора, данная работа будет выставлена на престижных выставках TROTY 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах и в Великобритании.
Всего на конкурс, в котором победил Евгений, подавали к участию 20 000 работ из 140 стран мира.
Это большая честь, что именно работа одессита нашла отклик у жюри и получила высокое признание на международном уровне.
По материалам: Культурометр

 

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