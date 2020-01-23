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Буянившие подростки в Одессе устроили погром в Стамбульском парке

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Буянившие подростки в Одессе устроили погром в Стамбульском парке
В Одессе подростки, находящиеся в алкогольном опьянении, крушили новогодний декор, расположенный на территории Стамбульского парка.
Об этом стало известно от пресс-секретаря вице-мэра Андрея Котляра, Николая Покровского.
Так, охранники из муниципальной стражи в 00:30, 23 января, во время выполнения патрулирования парковой зоны, заметили группу подростков, громивших новогодний декор.
Хулиганам сделали замечание, однако те стали нападать на сотрудников Муниципальной стражи, и пытались захватить спецсредства. Разбуянившихся подростков пришлось усмирять при помощи газового баллончика "Терен-4".
После этого нарушители были переданы сотрудникам полиции, которые доставили хулиганов в Приморский ОП.
 
По материалам: Facebook/Николай Покровский

 

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