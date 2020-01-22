За полтора часа из Киева в Одессу: анонсирован новый комплекс высокоскоростного железнодорожного сообщения

В "Укрзализныце" стремятся сделать так, чтобы путь от Киева до Одессы на поезде составлял всего 1,5 часа.

Быстрые поезда, которые более, чем в 4 раза сократят продолжительность железнодорожных перевозок из Киева в Одессу, анонсировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что проводятся мероприятия, направленные на привлечение прямых инвестиционных потоков в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллиониками в Украине, но также в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации, что позволит привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Будапешт, Варшаву и Бухарест можно будет за 3 часа.

В настоящее время уже совершаются мероприятия, направленные на конкурентоспособность железнодорожных перевозок в Украине, улучшение качества и доступность услуг, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом.

od-news.com

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