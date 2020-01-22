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Вместо непривлекательной стены в Одессе появился новый арт-объект

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Вместо непривлекательной стены в Одессе появился новый арт-объект
В Одессе на ул. Торговой была облагорожена обшарпанная стена одного из домов.
Часть фасада, который находится в плачевном состоянии немного "облагородили", придав ему свежий вид. Теперь здесь расположен новый арт-объект. Рисунок выполнен в стиле знаменитой картины Густава Климта "Поцелуй".
Австрийский мастер вдохновляет художников в Одессе далеко не в первый раз.
Одесситы теперь могут видеть на улице родного города перерисовку с Климта, созданную художниками-граффитистами из арт-студии M97 Project.

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