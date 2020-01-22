Новости Одесской области Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одесской области малыш попал в реанимацию с ожогами

seo 0 Comment , , , ,

В Одесской области малыш попал в реанимацию с ожогами

В г.Белогороде-Днестровском Одесской области в отделение реанимации доставили годовалого малыша с ожогами.

Как стало известно, вечером, пока мама 21 года занималась домашними делами, ее сын играл один. Малыш находился в кухне и, потянув за шнур электрочайника, опрокинул его на себя и получил ожоги от кипятка.

Мама решила не обращаться за медицинской помощью и смазала ожоги маслом. Когда она утром рассказала о случившемся своей знакомой, та сразу вызвала медиков, и ребенка поместили в отделение реанимации.

В отношении матери злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком начато уголовное дело.

Это будет интересно:

В Одесской инфекционной больнице умер малыш 6 месяцевВ Одесской инфекционной больнице умер малыш 6 месяцев В городе Одесской области утонул малышВ городе Одесской области утонул малыш В Одесской области мужчина попал под поездВ Одесской области мужчина попал под поезд В Одесской области иностранный турист попал под поездВ Одесской области иностранный турист попал под поезд В Одесской области мужчина вместо экзамена попал под стражуВ Одесской области мужчина вместо экзамена попал под стражу
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE