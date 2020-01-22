В Одесской области малыш попал в реанимацию с ожогами

В г.Белогороде-Днестровском Одесской области в отделение реанимации доставили годовалого малыша с ожогами.

Как стало известно, вечером, пока мама 21 года занималась домашними делами, ее сын играл один. Малыш находился в кухне и, потянув за шнур электрочайника, опрокинул его на себя и получил ожоги от кипятка.

Мама решила не обращаться за медицинской помощью и смазала ожоги маслом. Когда она утром рассказала о случившемся своей знакомой, та сразу вызвала медиков, и ребенка поместили в отделение реанимации.

В отношении матери злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком начато уголовное дело.

od-news.com

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