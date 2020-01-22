В Одессе рассказали подробности спасения женщины

В Одессе, где в ночное время агрессивный пес едва не растерзал свою хозяйку, полицейские вовремя пришли на помощь человеку и помогли избежать трагедии.

По сообщению Управления патрульной полиции, около двух часов ночи, когда инспекторы несли службу на ул. Канатной, ими были услышаны крики.

Забежав в сквер, расположенный с тыльной стороны административного здания ОГА, они и поспешившие также на помощь, патрульные из Нацгвардии, увидели лежащую на земле женщину. Она была окровавлена, а рядом две собаки. Один из них - разъяренный, решительно настроенный атаковать всех и каждого ротвейлер. Он продолжал кусать кричащую женщину, мучающуюся от боли и шока. Собака рвала тело своей жертвы и не давала ей подняться.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, на месте приняли решение отвлечь животное на себя. "Ротвейлер сорвался с поводка и напал на патрульных. Один из инспекторов полиции принял решение обезвредить животное. Оно представляло опасность для женщины и полицейских. Собаку пришлось застрелить. Было применено табельное оружие согл. ст. 46 Закона Украины "О Нацполиции Украины".

Потерпевшая 1973 года рождения отправлена в больницу. Вторая собака, не проявляющая агрессии, была передана родственникам пострадавшей.

Полицейские спасли жизнь одесситке, вовремя оказавшись рядом и действуя столь решительным образом.

od-news.com

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