В Одессе домашний питомец едва не загрыз человека

В Одессе ротвейлер напал на женщину и едва не загрыз её.

По словам очевидцев, которые проживают на ул. Канатной, среди ночи раздался крик о помощи. Инцидент произошел на территории парка, который расположен за зданием Одесской обладминистрации.

К месту происшествия была вызвана полиция.

Правоохранители вместе с нацгвардейцами обнаружили окровавленную женщину и ротвейлера. При выяснении обстоятельств случившегося, установлено, что во время выгула собаки, пес набросился на свою хозяйку и сильно её покусал. Повалил на землю и не давал возможности подняться.

Агрессивное животное пришлось ликвидировать. Женщину же, с многочисленными рваными ранами госпитализировали.

По материалам: 7 канал

od-news.com

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