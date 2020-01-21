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В Одессе домашний питомец едва не загрыз человека

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В Одессе домашний питомец едва не загрыз человека
В Одессе ротвейлер напал на женщину и едва не загрыз её.
По словам очевидцев, которые проживают на ул. Канатной, среди ночи раздался крик о помощи. Инцидент произошел на территории парка, который расположен за зданием Одесской обладминистрации.
К месту происшествия была вызвана полиция.
Правоохранители вместе с нацгвардейцами обнаружили окровавленную женщину и ротвейлера. При выяснении обстоятельств случившегося, установлено, что во время выгула собаки, пес набросился на свою хозяйку и сильно её покусал. Повалил на землю и не давал возможности подняться.
Агрессивное животное пришлось ликвидировать. Женщину же, с многочисленными рваными ранами госпитализировали.
По материалам: 7 канал

 

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