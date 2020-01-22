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В Одессе домушники украли около 1 миллиона гривен

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В Одессе домушники украли около 1 миллиона гривен

Как стало известно, трое злоумышленников сумели проникнуть в квартиру жительницы Одессы 46 лет и похитить сейф, в котором хранились деньги и драгоценности. Своими действиями они нанесли женщине ущерб на сумму около 1 млн. грн.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, и вскоре правоохранители установили личности домушников и задержали их. Ими оказались иностранцы возрастом 27-45 лет. Во время обыска транспортного средства злоумышленников обнаружили часть похищенного имущества, отмычки и прочие улики, подтверждающие их причастность к данному преступлению.

В отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии с ч.5 статьи 185 УК Украины.

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