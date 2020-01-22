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У некоторых жителей в Одессе на поселке Котовского в четверг не будет воды

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У некоторых жителей в Одессе на поселке Котовского в четверг не будет воды
В Одессе на поселке Котовского в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на аварийном участке, некоторым потребителям отключат воду.
Работы будут проводиться в четверг 23 января по ул. Ак. Заболотного, 10. В связи с этим, горожанам, проживающим по следующим адресам, не будет предоставляться услуга по водоснабжению:
ул. Академика Заболотного, 4-16;
ул. Давида Ойстраха, 13а.
Воды не будет на протяжении всего дня: с 9 часов утра и до 22 часов вечера.

 

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