У некоторых жителей в Одессе на поселке Котовского в четверг не будет воды

В Одессе на поселке Котовского в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на аварийном участке, некоторым потребителям отключат воду.

Работы будут проводиться в четверг 23 января по ул. Ак. Заболотного, 10. В связи с этим, горожанам, проживающим по следующим адресам, не будет предоставляться услуга по водоснабжению:

ул. Академика Заболотного, 4-16;

ул. Давида Ойстраха, 13а.

Воды не будет на протяжении всего дня: с 9 часов утра и до 22 часов вечера.

od-news.com

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