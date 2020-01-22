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Смерть в центре Одессы: подробности

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Смерть в центре Одессы: подробности

И снова из-за столкновения автомобилей погиб человек.  Сегодня ночью в полицию поступило сообщение об аварии в центре Одессы. На углу улиц Екатерининской и Троицкой не смогли разминуться автомобиль  «Porsche Cayenne» и «ВАЗ-2115», жизнь водителя  которого оборвалась на месте. Пассажиры   «ВАЗа-2115»  получили травмы
различной степени тяжести и были своевременно госпитализированы.

Однако эта ночь в Одессе не закончилась только этой смертельной аварией. Через пару часов, на трассе в  Лиманском районе, автомобиль «Skoda Fabia» на скорости съехал кювет и от сильного столкновения с деревом перевернулся.  К сожалению,  пассажир получила травмы не совместимые с жизнью. Женщина 42 лет погибла на месте. Водитель, не справившийся с управлением, получил травмы и госпитализирован.

Продолжается следствие по обоим происшествиям, внесенных в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины

По материалам: Culturemeter

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