Писателем сможет стать каждый: в Одессе открываются новые бесплатные курсы

Некоторые хотели бы стать мастерами слова, но не знают, с чего им начать. Кто-то мечтает написать историю своей жизни, у кого-то есть мысли самому написать сказку. Однако, эти идеи так и не реализовываются, потому что человек не знает, с чего ему начать.

Для того, чтобы открыть в себе творческий потенциал к писательству, созданию литературных шедевров, порой нужно не так уж много.

В Одесской библиотеке им. Грушевского (Троицкая, 49/51) начнут проводить курсы по творческому письму. Все, кто желает, может приходить.

Начало занятий с 25 января. Время - в 14:00.

Фрирайтинг - это искусство, которому можно обучиться, если рядом есть человек, который направит, подскажет и обучит.

На занятия требуются, помимо желания, ручка и блокнот.

od-news.com

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