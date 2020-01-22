Одесская область: Так кому на самом деле принадлежит Фонтанка?

В последнее время в сети все больше и больше информации о жизни в Фонтанке, создании там ОТГ, всяческих коррупционных скандалах, бизнес-процесах, участии бизнеса в местной политике, вмешательстве местных политиков в бизнес и многом другом. Наша редакция понимает, что все это не спроста и скорее всего там делят власть, деньги и влияние. Но вот кто с кем? Что мы знаем об этом селе и о процессах, которые происходят в пригороде Одессы с бюджетом в 120 млн грн?!

Вначале вводная информация о действующих лицах, которую легко найти в интернете:

Главой Фонтанского сельского совета является Мишина Наталья Филипповна;

Депутат Верховной Рады от 139 округа в который входит и Фонтанка – Васильковский И.И. (ПП «Слуга Народа»);

Депутаты Одесского областного совета избранные от Фонтанки – это Саутенков В.Н. (глава фракции Оппозиционного блока в областном совете) и Учитель И.Л. (ПП «Возрождение).

Депутатом в Лиманском районном совете является – Ковбасюк Д.И. (входит во фракцию «Возрождение» и является помощником депутата Верховной Рады Игоря Васильковского).

На первый взгляд со структурой власти все понятно и все лица довольно известные. Но почему же они до сих пор не создали ОТГ, разве эти люди не могут сесть и договориться между собой о сферах влияния и интересах? Мы решили провести журналистское расследование и самостоятельно глубоко разобраться с ситуацией. Подписавшись в соц сетях на основных действующих лиц и все тематические группы наш журналист выяснил, что Фонтанским сельским советом создана целое сообщество в Viber «Жизнь Фонтанской ОТГ», которое объединяет уже около 1390 жителей села. В данном сообществе жители, депутаты, общественники и власть обсуждают все вопросы, которые касаются жизни села.

Сообщество оказалось открытым и вступить может каждый желающий поэтому для нашего журналиста не стало проблемой влиться в местную публику и некоторое время следить за оживленными дискуссиями. Скажем сразу мы не поддерживаем ни одну из сторон и лишь хотим разобраться в причинах – поэтому решили взять комментарий у максимально нейтрального человека. И такой действительно нашелся в данном сообществе.

Знакомьтесь – местный житель, общественный активист, блоггер, который живет в Фонтанке и знает обо всех местных интригах, а также наш коллега журналист, член Союза Журналистов Украины – Олег Зигангиров.

Мы взяли интервью у Олега Зигангирова, и сразу приоткрою завесу, что были удивлены таким нешуточным сельским раскладам и количеству действующих лиц, которые оказывают влияние на жизнь богатого Одесского пригорода. Далее приведем непосредственно текст самого интервью, чтоб наши читатели сами могли оценить происходящее в Фонтанке:

– В первую очередь, нас интересуют те группы, которые предлагают свои варианты Фонтанской ОТГ. Насколько можно судить, таковых две: команды Игоря Учителя (депутат Одесского облсовета, президент ПАО «Одессагаз» - ред.) и Виталия Саутенкова (депутат Одесского облсовета, руководитель фракции «Оппозиционный блок» - ред.). Правильно ли я понимаю?

- Не совсем правильно, потому что там еще третья группа есть – Кивалова (экс-нардеп Сергей Кивалов- ред.). Там все серьезно закручено, но да, есть группы влияния Учителя и Саутенкова. В группу Саутенкова, как я понимаю, попали Мержев (Александр Мержев, бывший сотрудник прокуратуры при генеральном Прокуроре Пшонке – ред.), Марзак (экс-председатель Коминтерновской райгосадминистрации времен Януковича Иван Марзак – ред.) и Наталья Мишина (глава Фонтанского сельсовета – ред.). Группа влияния Кивалова – так называемая депутатская группа «Альтернатива Фонтанки». Туда входят Богдан Рымарь, Сергей Кафтан. Где-то около нее крутится патриот большой, Александр Голопотелюк вместе с депутатом Виктором Пирыком. Насколько я понимаю, на сегодняшний день они идут в определенной связке с господином Учителем, так как тоже поддерживают «формат четырех».

– В чем их выгода?

– Все просто – 33 га фонтанского побережья, за которые я судился в свое время и отбил, так называемая «земля Маккенли», находятся в поле зрения интереса людей Кивалова. Потому что когда развалилась «Маккенли» и господин Тарасян пытался перекинуть на людей Кивалова путем субаренды 33 га земли фонтанского побережья, у людей Кивалова на нее остались свои виды. Плюс там территория бывшей Фонтанской спецшколы, где живут переселенцы. И понятно, что в случае объединения в «формате четырех», данную территорию захотят присоединить к городу, так как нельзя расширить территорию Одессы за счет необъединенных громад. Сейчас горсовет подал в Кабмин ходатайство с просьбой включить в перспективный план развития Одессы именно эти территории – Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку и Александровку. А так как Крыжановка и Александровка вплотную граничат с городом, то согласно Закону Украины «о добровольном объединении громад», нельзя расширить границу города за счет сел – только за счет ОТГ.

Понятно, что у Учителя основная сфера влияния – это город, где ему проще решать вопросы, и Кивалову также. Если Фонтанку и побережью присоединят к городу, то проще будет получить различные разрешения.

– То есть Саутенков больше за область?

– А они тоже за город, я думаю. Насколько я знаю, Саутенков взял в консультанты господина Марзака, который активно лоббирует интересы Труханова. И в какие бы громады не перешли Крыжановка и Александровка, следующим шагом будет присоединение Фонтанской громады к городу, но уже по условиям, удобным Саутенкову. И вы должны четко понимать, что до недавнего времени, это буквально год назад, команды Учителя и Саутенкова были вместе. В 2015 году они привели своих людей на выборы в Фонтанский сельсовет, и эта группа, Саутенков/Учитель, шла вместе, вместе пиарились в местном клубе подарков и так далее.

– Вы упоминали Марзака и Мержева. О них много информации в сети, но что их связывает Фонтанкой. Как именно они влияют на процессы в селе?

– Это теневые игроки, которые решают нужные вопросы.

– И делают они это чужими руками?

– Конечно. Тут основная фигура в игре Мишина и ее небольшая команда депутатов. Саутенков влияет через Мишину, а Марзак и Мержев консультируют и всячески помогают этой команде. Есть еще юрист сельсовета Фонтанки, которая по судам бегает, бывшая прокурорская, Валентина Иокищу. Это же человек Мержева.

– То есть сельсовет Фонтанки, по сути, во власти Марзака и Мержева?

– Верно. Я судился с Мишиной и по сути дела ее должны были отстранить от выборов в 2015 году. Она своими противоправными действиями путем неподачи в Верховную Раду ходатайства о назначении внеочередных выборов на должность главы Фонтанского сельсовета. После того, как вступило в законную силу решение суда, которым признали Виктора Мовчана, бывшего председателя, лицом, совершившим криминальное правонарушение, она должна была подать в Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов. Она этого не сделала, таким образом, узурпировав власть на территории местного органа самоуправления, незаконно пробыв на должности год.

– В сети есть информация, что Марзак был начальником предвыборных штабов нардепов Алексея Леонова и Артема Дмитрука. Дмитрук активно включился в тему Фонтанской ОТГ. Насколько я понимаю, сделать он это мог только после «отмашки» Марзака?

– Конечно, как иначе. Это все политика. Марзак был активным регионалом, который организовывал титушек на Майдан. Потом, когда за него взялись, он стал большим патриотом. А потом поддерживал «ЗеКоманду».

– Правильно ли я понимаю, что Марзак в тени, и благодаря ему сейчас ругаются «зеленые» – Васильковский и Дмитрук?

– Совершенно верно. Потому что Марзак на сегодняшний день встал на сторону Саутенкова, а в виду того, что Васильковский вероятно крестник Учителя, он пошел в его команду. Фонтанка – одно из богатейших сел, в южном регионе как минимум. Бюджет, который они только показывают, 120 млн грн. И огромное количество земель, где можно строить. А кто будет проводить застройку, «Будова», грубо говоря, или Учитель – это уже дележка сферы влияния. Ведь никто не хочет отпустить такой лакомый кусочек.

– То есть эти команды, по сути, борются за землю?

– Ну да, по сути дела так, а разницы между ними нет. Просто «формат двух» немного оттянет ситуацию, связанную с присоединением к городу. Если общество не включится, то мы вынуждены будем идти третей командой, пытаясь противодействовать этим веселым и находчивым.

– Хотелось бы уточнить, кто все-таки входит в эти две группы. Какая у них структура?

– Понятно, что у каждого есть свои аналитики. Я думаю, что в группе Саутенкова аналитиком выступает Марзак. Есть еще те же Мишина и Мержев. Мишина всегда хвалила Марзака. Что касается, группы Учителя, то там задействовано множество людей. Это Ковбасюк, Партикевич, Васильковский и многие другие.

– Есть информация, что Мержев, это кум бывшего генпрокурора Пшонки. Это правда?

– Я думаю, что Мержев не кум Пшонки. У Мержева есть партнер – бывший прокурор Коментерновского района Дмитрий Кавун. Вот он, насколько я знаю, кум Пшонки.

- А что местные жители думают по этому поводу? Хотят ли они присоединяться к Одессе или нет, каким видят ОТГ?

– У кого есть паи, они хотят их продать. Если Фонтанка войдет в город, то им будет выгодней. Другим, наверное, менее выгодно. Но те, у кого есть свои паи, должны понимать, что много они не получат, так как есть такой закон о «принудительном выкупе земель и строений» в пользу территориальных громад, из-за чего пайщики получат копейки.

На этом мы пока и завершили общение с нашим инсайдером, но обязательно продолжим данную беседу.

Как видим ситуация очень интересная, в Фонтанке далеко не 2-3 человека имеют влияние, тут целый клубок, который нам всем еще предстоит распутать. И мы благодарны нашему собеседнику за то, что раскрыл глаза на многие вещи и события в таком, на первый взгляд, спокойном Одесском пригороде. Мы будем продолжать следить за ситуацией и еще обязательно встретимся с Олегом Зигангировым и ознакомимся с огромным имеющимся у него пакетом документов о нарушениях, которые допустила в своей деятельность и власть и оппозиция в Фонтанке.

od-news.com

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