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В Суворовском районе Одессы в одной из школ искали взрывчатку

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В Суворовском районе Одессы в одной из школ искали взрывчатку
В Одессе в одной из школ Суворовского района на ул. Ак. Воробьева, правоохранители занимались тем, что искали взрывчатку.
О том, что прозвучала угроза о минировании школьного учреждения, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
Данное происшествие произошло 20 января.
К месту для обследования объекта и прилегающей к нему территории, направили следственно-оперативную группу из Хаджибеевского отделения полиции, кинологов, сотрудников патрульной полиции, ГСЧС, взрывотехников, приступивших к немедленным действиям.
По состоянию на 19:55 школа и пришкольная территория была проверена. Взрывчатых веществ не обнаружено. Из здания эвакуировали 13 человек.

 

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