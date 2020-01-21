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В Одесской области задержан домушник: подробности

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В Одесской области задержан домушник: подробности

Сотрудникам полиции г.Белогорода-Днестровского удалось задержать злоумышленника, который грабил дома местных жителей.

Вор 33 лет, пользуясь отсутствием владельцев домов, проникал в помещение и похищал оттуда различную бытовую технику, украшения, документы и прочие ценные предметы.

Сейчас домушник обвиняется в двух кражах, и при обыске его жилья было обнаружено похищенное имущество. В отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины. Расследование продолжается, и сейчас мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

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