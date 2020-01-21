В Одессе сожгли пункт, где принимают ёлки, а взамен угощают сладостями
В Одессе в ночь на 20 января произошло возгорание в пункте приема ёлок - около полуночи.
Данный инцидент произошел на ул. Ак. Вильямса, 65. Об этом стало известно из телеграм-канала Xydessa.
Предварительно сообщили, что загорался пункт приема елок, который создан департаментом ЖКХ накануне Новогодних праздников.
Для того, чтобы люди не бросали отслужившие свое елки и сосны, были созданы подобные пункты приема для дальнейшей отправки собранных деревьев на утилизацию или переработку. Также известно, что принесшему елку в пункт, давали сладости. На телеграм-канале прокомментировали, что кому-то не хватило шоколадки, вот он и сжег пункт приема ёлок.
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