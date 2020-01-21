В Одессе проверят все люки, находящиеся в ненадлежащем состоянии

В Одессе займутся проверкой всех без исключения открытых люков. В случае обнаружения бесхозных, их закапают.

На выполнение процедуры инвентаризации открытых люков сотрудникам коммунальных служб понадобится неделя.

Об этом стало известно от руководителя департамента ЖКХ Дмитрия Жемана.

Как он подчеркнул, сотрудники департамента начинают активную работу, связанную с выявлением открытых, а значит потенциально опасных для населения люков, которые находятся в ненадлежащем техсостоянии.

Будут искать балансодержателей люков. Как отметил руководитель ведомства: "Если в течение 10 дней данные люки не будут восстановлены, за каждый такой люк выпишут штраф в размере 1700 гривен. Люки будем закапывать самостоятельно".

od-news.com

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