В Одессе поменяют название некоторых остановочных комплексов

В Одессе на заседании историко-топономической комиссии, был поднят вопрос о переименовании ряда остановочных комплексов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского муниципалитета.

Так, остановка трамвая №15 "Градоначальницкая", будет называться "Академия связи".

№1, №7 "Фабрика нетканых материалов"заменят на "ул. Лиманная".

Остановка автобусных маршрутов "Пост ГАИ", расположенная в районе Двух Столбов, сменят на название "У Двух Столбов".

Помио этого, членами комиссии учрежден макет памятной доски репрессированным кинематографистам. Она находится на фасаде Одесской киностудии. Там появится новое имя - Исаак Бабель.

На фасаде дома № 21 по ул. Ланжероновской, будет установлена мемориальная доска в честь градоначальника Одессы и генерал-губернатора - графа Ланжерона Александра Федоровича.

od-news.com

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