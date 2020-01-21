В Одессе нетрезвый водитель мопеда спровоцировал ДТП

В Одессе на поселке Котовского нетрезвый водитель на мопеде врезался в автомобиль.

Согласно полученной информации, мужчина 33 лет, находившийся за рулем мопеда в нетрезвом состоянии, ехал по ул.Семена Палия с выключенными фарами и пассажиром. В это время автомобиль марки «БМВ» решил повернуть на ул.Марсельскую, и двухколесный транспорт на скорости врезался в него.

В результате этого столкновения пострадал водитель мопеда и его пассажир 19 лет, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работали сотрудники полиции, устанавливающие обстоятельства произошедшего ДТП. Начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 286 УК Украины.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...