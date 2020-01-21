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В Одессе автоледи влетев в элитный центр: подробности

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В Одессе автоледи влетев в элитный центр: подробности
В Одессе на автомобильной парковке одного из элитных торговых центров, в районе площади 10-го Апреля, легковушка Toyota врезалась в стену расположенного там здания.
О том, что произошел данный инцидент, сообщила пресс-служба патрульной полиции в Одессе.
По словам женщины-водителя, она перепутала педали газа и тормоза. По этой причине ею было потеряно управление, из-за чего и произошла авария.
В дорожно-транспортном происшествии пострадала пассажирка Toyota. С места происшествия она была госпитализирована.

 

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