В Одессе 20 тысяч ёлок обменяли на столько же конфет

В рамках проходящей в городе Одессе акции "Принеси ёлку - получи конфету",, приняли участие около 20 тысяч горожан. И коммунальщики приняли решение продлить это событие на февраль.

Об этом на аппаратном совещании рассказала Наталья Мостовых, зам. директора департамента городского хозяйства.

Было посчитано, что 18-20 тысяч елок были сданы в обустроенные в городе пункты. За эту инициативу взрослое население было поощрено конфетами. Малышам давали в два раза больше.

В городе работает 67 пунктов сбора хвойных деревьев. Больше всего отмечается активность горожан по сдаче хвойных в пункты - в спальных районах.

Как стало известно, все собранные на акции елки собирают на площадке "Горзелентреста" и превращают в тырсу, которую впоследствии будут использовать в качестве удобрения.

od-news.com

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