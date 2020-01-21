Соборность 2020: одесситов приглашают объединиться в живую цепь

В Украине 22 января отмечают День Соборности.

По традиции в этот день жители в своих городах выстраиваются в живую цепь, берясь при этом за руки, символизируя единство и неделимость.

В среду 22 января одесситов приглашают собраться возле памятника Дюку де Ришелье в 19:00 часов, чтобы принять участие в этом всеукраинском событии.