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Соборность 2020: одесситов приглашают объединиться в живую цепь

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Соборность 2020: одесситов приглашают объединиться в живую цепь
В Украине 22 января отмечают День Соборности.
По традиции в этот день жители в своих городах выстраиваются в живую цепь, берясь при этом за руки, символизируя единство и неделимость.
В среду 22 января одесситов приглашают собраться возле памятника Дюку де Ришелье в 19:00 часов, чтобы принять участие в этом всеукраинском событии.
Известно, что День Соборности является государственным праздником, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики, в результате чего образовалось украинское государство.
По материалам: rbc.ua

 

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