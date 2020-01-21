Каким будет школьное питание одесских школьников

В департаменте образования и науки обсудили новое питание, предназначенное для школ Одессы. Целью изменений было сделать еду более полезной и вкусной для детей.

Поэтому в начале решили заменить каши и котлеты на перекус в виде выпечки и сока, однако медики, присутствующие среди членов комиссии, высказались против этой идеи. Поэтому булочки и пакетированные соки было решено заменить запеканками из творога, картофеля или макаронных изделий, а соки – компотами, чаями или киселями.

Еда будет готовиться в 70 пищеблоках, которые благодаря своей мощности смогут обеспечить полноценным питанием все школы города.

od-news.com

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