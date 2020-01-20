В Одесской области поймали уличного грабителя

В г.Подольске 18 января в утренние часы злоумышленник подбежал на улице к женщине, вырвал у нее из рук сумку, в которой лежали деньги и документы, и поспешил скрыться.

Потерпевшая, не теряя времени, вызвала полицию, и вскоре правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого недалеко от места, где было совершено ограбление.

При установлении личности задержанного выяснилось, что он является местным жителем 30 лет, за плечами которого уже есть непогашенная судимость за совершение аналогичного преступления.

Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 186 УК Украины.

od-news.com

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