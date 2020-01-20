В Одессе в ближайшие дни появятся биоразлагаемые пакеты

В Украине стали производить пакеты Go Green, разлагающиеся за 6 месяцев. В их составе нет полиэтилена.

Изготавливаются такие пакеты из полимерного материала и более 40% состава - это крахмал и продукты переработки тростника.

Стандарт EN13432 соответствует европейскому. В условиях компоста разлагается без остаточного микропластика за полгода.

В составе пакета есть и биоразлагаемые пластики, производимые из привычного углеводородного сырья.

Биоразлагаемые пакеты будут представлены к продаже к двух вариантах:

1) стандарт, размер 50*55 см, толщина 15 мкм;

2) размер 51*51 толщина 18 мкм с затяжками.

Производителем выступает корпорация "Биосфера".

Уже с 20 января 2020 г. первая партия биоразлагаемых пакетов поступит в продажу.

od-news.com

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