В Одессе в ближайшие дни появятся биоразлагаемые пакеты
В Украине стали производить пакеты Go Green, разлагающиеся за 6 месяцев. В их составе нет полиэтилена.
Изготавливаются такие пакеты из полимерного материала и более 40% состава - это крахмал и продукты переработки тростника.
Стандарт EN13432 соответствует европейскому. В условиях компоста разлагается без остаточного микропластика за полгода.
В составе пакета есть и биоразлагаемые пластики, производимые из привычного углеводородного сырья.
Биоразлагаемые пакеты будут представлены к продаже к двух вариантах:
1) стандарт, размер 50*55 см, толщина 15 мкм;
2) размер 51*51 толщина 18 мкм с затяжками.
Производителем выступает корпорация "Биосфера".
Уже с 20 января 2020 г. первая партия биоразлагаемых пакетов поступит в продажу.
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