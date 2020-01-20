В Одессе школьники участвуют в «Инженерной неделе»
В Одессе шесть школ принимают участие в проекте "Инженерная неделя". Такое участие позволяет ребятам ощутить себя в роли инженера, конструктора, изобретателя, разработчика, создавая собственными руками инструменты или приборы.
Во всеукраинском проекте принимают участие 200 школ из разных городов и населенных пунктов.
Ученики в рамках этого мероприятия выполняют определенные задачи, делают макеты различной сложности, собирая конструкции.
С заданиями нужно справиться за одну неделю.
Учащиеся 2-4 классов должны из пластиковых трубочек создать небольшие флейты, способные воспроизвести мелодичные звуки.
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