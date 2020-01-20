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В Одессе патрульный сбил людей: подробности аварии

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В Одессе патрульный сбил людейВ Одессе, находясь в межквартальном проезде, инспектор патрульной полиции, находясь в алкогольном опьянении, сбил двух человек.

Данный инцидент был зафиксирован на Люстдорфской дороге.

Людей госпитализировали с места аварии с травмами различной степени тяжести.

О случившемся стало известно из Нацполиции Одесской области.

Авария произошла рядом с супермаркетом. Пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 48 лет.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель находился в состоянии опьянения. Во время совершения наезда, полицейский не был при исполнении.

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