В Одессе патрульный сбил людей: подробности аварии
В Одессе, находясь в межквартальном проезде, инспектор патрульной полиции, находясь в алкогольном опьянении, сбил двух человек.
Данный инцидент был зафиксирован на Люстдорфской дороге.
Людей госпитализировали с места аварии с травмами различной степени тяжести.
О случившемся стало известно из Нацполиции Одесской области.
Авария произошла рядом с супермаркетом. Пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 48 лет.
Предварительно установлено, что 27-летний водитель находился в состоянии опьянения. Во время совершения наезда, полицейский не был при исполнении.
...