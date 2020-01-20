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Одесские спасатели боролись за спасение человека, оказавшегося в огне

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Одесские спасатели боролись за спасение женщины, оказавшейся в огнеВ Одессе 23 сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, занимались тушением распространившегося открытого пламени в подвальном помещении. Там им удалось спасти мужчину, оказавшегося в эпицентре событий.

О случившемся стало известно из сообщения пресс-центра ГСЧС Украины.

В воскресенье 19 января, в 23:26 на службу спасения по номеру "101" поступил сигнал о том, что загорелось подвальное помещение на ул. Генерала Петрова.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, они обнаружили, что загорелся матрас. Пожар был ликвидирован в 23:31. Площадь возгорания составила 0,5 кв.м.

Из подвального помещения газодымозащитной службой был выведен мужчина 45 лет, что спасло человеку жизнь.

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