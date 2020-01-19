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В центре Одессы ограбили табачный киоск

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В центре Одессы ограбили табачный киоскОдесским правоохранителям удалось задержать злоумышленника, обокравшего табачный киоск в центре города.

Согласно полученной информации, мужчина 36 лет повредил стекло витрины и похитил табачные изделия. Этим он нанес владельцу торговой точки ущерб в размере свыше 3000 грн.

Когда владелец киоска обнаружил следы проникновения, он сразу обратился за помощью в полицию. Вскоре правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его в одном из районов Одесской области, куда он направился после совершения кражи. На допросе похититель признал свою вину и рассказал, что успел продать табачные изделия, а деньги потратил по своему усмотрению.

Вора поместили под стражу и начали в отношении его уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины.

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