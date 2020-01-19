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В Одесской области при пожаре спасли хозяйку квартиры

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В Одесской области при пожаре спасли хозяйку квартирыВ г.Черноморске в одном из многоэтажных домов, расположенных на проспекте Мира, произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на горячую линию службы спасения 17 января поздно вечером. Прибывшие на вызов пожарные установили, что пожар произошел в квартире, которая находилась на 2-м этаже здания.

Благодаря тому, что огонь не успел распространиться на большую площадь, спасателям удалось быстро его ликвидировать.

По лестнице успели эвакуировать хозяйку квартиры, поэтому она не пострадала. Сейчас устанавливают личность владелицы жилплощади и причины появления возгорания.

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