В Одесской области при пожаре спасли хозяйку квартиры

В г.Черноморске в одном из многоэтажных домов, расположенных на проспекте Мира, произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на горячую линию службы спасения 17 января поздно вечером. Прибывшие на вызов пожарные установили, что пожар произошел в квартире, которая находилась на 2-м этаже здания.

Благодаря тому, что огонь не успел распространиться на большую площадь, спасателям удалось быстро его ликвидировать.

По лестнице успели эвакуировать хозяйку квартиры, поэтому она не пострадала. Сейчас устанавливают личность владелицы жилплощади и причины появления возгорания.

od-news.com

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