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В Одесской области от огня спасли жилые дома

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В Одесской области от огня спасли жилые дома18 января в Лиманском районе примерно в 23:05 на горячую линию службы спасения поступило сообщение, что в с.Корсунцы на ул.Виноградной произошел пожар. Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что произошло возгорание автомобиля в гараже, расположенном возле двух жилых домов. К 23:50 огонь, охвативший площадь в размере 35 кв.м., удалось полностью ликвидировать, тем самым предотвратить распространение пламени на стоящие рядом дома.

К счастью, обошлось без пострадавших, огню удалось уничтожить машину и имущество, которое находилось в гараже.

Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке авто.

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