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В Одесской области на взятке попались таможенники

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В Одесской области на взятке попались таможенникиПравоохранители арестовали таможенников, которые требовали взятку за растаможку автомобилей.

Как стало известно в результате расследования, сотрудники Одесской таможни организовали преступную схему получения материального вознаграждения в обмен на беспрепятственный процесс растаможивания машин. При этом стоимость их «услуг» напрямую зависела от класса транспортного средства и колебалась от 50 до 500 дол. США. Таким образом, злоумышленники «зарабатывали» 10-15 тыс. дол. в месяц.

Задержание происходило непосредственно во время передачи взятки в размере 850 дол. США, это была часть от затребованной суммы в размере 1250 дол. США.

Теперь в отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 368 УК Украины. Расследование продолжается.

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