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В Одессе женщина успела за неделю обокрасть три торговые точки

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В Одессе женщина успела за неделю обокрасть три торговые точкиВ Одессе в одном из торговых центров, расположенных в Киевском районе, буквально за неделю женщина успела обокрасть три магазина.

Задержание произошло в тот момент, когда она совершала попытку ограбить 4-ю торговую точку из своего "списка".

Об инциденте стало известно из пресс-службы Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители выяснили, что 39-летняя женщина после кражи продавала ворованную одежду.

Придя в магазин и прячась от посторонних глаз, она надевала на себя одежду или прятала её в сумку. Сначала она украла брюки и комплект носков, затем были штаны, куртка, нижнее белье, аксессуары. При попытке украсть что-то из ещё одного магазина, её заметили охранники. К месту инцидента вызвали полицию.

Все похищенные вещи уже возвращены владельцам.

Воровке грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии с ч. 1, 2 ст. 185 и ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины.

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