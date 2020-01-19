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В Одессе задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

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В Одессе задержали разыскиваемого Интерполом иностранцаВ ходе проведения оперативных мероприятий одного уголовного дела сотрудникам внутренней безопасности НПУ удалось задержать иностранца, который был объявлен в международный розыск.

Согласно полученной информации, житель Польши обвиняется в мошенничестве и подделке документов. После того, как суд постановил поместить злоумышленника под стражу, мужчина сбежал в соседнюю страну и скрывался от правосудия с 2017 г.

Во время досмотра у злоумышленника было найдено два паспорта гражданина Израиля, при этом один документ явно был поддельным, так как содержал чужие данные и свое фото. Также было найдено два водительских удостоверения, выданных в Польше и Молдове на имя задержанного мужчины.

Злоумышленника поместили в изолятор, где он будет находиться до экстрадиции в Польшу.

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