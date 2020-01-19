В Одессе задержали похитителей детской коляски

В Суворовском районе г.Одессы трое наркоманов похитили детскую коляску для двойняшек с целью ее дальнейшей продажи.

Подозрительных личностей с пустой детской коляской заметили прохожие на ул. Ак.Заболотного. Они стояли и обсуждали, где могут продать похищенное имущество и сколько за это выручить. Один из неравнодушных прохожих, услышав их слова, вызвал полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали парней, при установлении также выяснилось, что задержанные уже не раз были судимы за имущественные преступления, а также хранение наркотических средств.

od-news.com

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