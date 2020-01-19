В Одессе вернули первую отреставрированную дверь

В рамках проекта Общественного бюджета в г.Одессе, а именно на ул.Преображенской, 17 установили первую отреставрированную дверь, и эта работа обошлась в 350 тыс. грн.

Она должна была занять свое место еще в конце 2019 г., работа заняла немного больше времени. Официальная презентация проекта состоится, когда температура воздуха станет стабильно теплой. В планах также приведение фасада здания в порядок, но покраской стен можно заниматься лишь при условии стабильно теплой погоды.

Реставрационными работами двери занималась компания «Результат-99», и за это ей заплатили свыше 14 тыс. дол. США. Снизить стоимость реставрации можно при создании реставрационных центров, которые будут заниматься этим по более простой схеме, что позволит сэкономить бюджет.

od-news.com

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