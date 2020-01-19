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В Одессе разгорелся скандал из-за отказа продавца обслуживать украиноязычного покупателя

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В Одессе разгорелся скандал из-за отказа продавца обслуживать украиноязычного покупателяВ Одессе кардинально решен вопрос с продавцом, отказавшимся разговаривать на украинском языке с покупателем. Кроме того, продавец находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, продавщица одного из магазинов в Одессе в грубой форме отказалась разговаривать с покупателем на государственном языке, а также перешла на личности. Ситуацию прокомментировала директор магазина Иванна Левицкая: "О ночном конфликте в магазине мы узнали из соцсетей. Сразу же проинформировали об этом директора сети Татьяну Горячеву. После выяснения всех обстоятельств, был издан приказ об увольнении с работы продавщицы-стажера".

В самом магазине подтвердили, что продавец, принятая на работу неделю назад, допустившая злоупотребление алкоголем, нецензурную брань и игнорирование государственного языка при общении с покупателем, больше не работает.

По материалам: Сегодня; телеграм-паблик xydessa

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