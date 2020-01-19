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Гость из Закавказья обокрал одесского охранника

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Согласно результатам расследования, житель одной из южных стран Закавказья 48 лет проник в складское помещение, расположенное в Одессе на ул.Промышленной, и похитил у охранника 25 лет деньги и мобильный телефон. Нанесенный им материальный ущерб составил примерно 7 тыс. грн.

Когда потерпевший обнаружил пропажу наличности и гаджета, он сразу вызвал сотрудников полиции. Правоохранителям удалось оперативно обнаружить и задержать вора неподалеку от склада. К счастью, он не успел избавиться от своей добычи, и стражи порядка изъяли у него вещественные доказательства вины.

В отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины.

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