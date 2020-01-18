Жителю Одесской области грозит срок за избиение товарища
Этот инцидент произошел в Арцизе Одесской области, где парень 19 лет во время застолья повздорил со своим товарищем 30 лет и затем избил ему.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии и поставили диагноз черепно-мозговая травма. Сейчас мужчина находится между жизнью и смертью.
О произошедшей драке медики сообщили в полицию, и вскоре правоохранители установили личность нарушителя и задержали его.
По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений начато уголовное дело, за это молодому человеку грозит провести за решеткой срок 5-8 лет. Расследование этого дела продолжается.
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