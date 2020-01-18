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Житель Одесской области угрожал гостям гранатой

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Житель Одесской области угрожал гостям гранатойВ Окнянском районе Одесской области пожилой мужчина избавился от незваных гостей при помощи гранаты.

К местному жителю 61 года зашли двое его односельчан, но мужчина, употребив алкоголь, находился не в лучшем расположении духа. Поэтому он принялся угрожать визитерам гранатой, чтобы они быстрее покинули его дом.

Встревоженные гости сообщили об этом инциденте в полицию, и вскоре к мужчине пожаловали новые гости в виде стражей порядка. Вначале пенсионер отрицал, что в доме есть опасный предмет, но после обыска правоохранители обнаружили на кровати боеприпас марки РГД-5. Нарушитель не рассказал, откуда ее взял, но отметил, что она хранилась у него дома несколько лет.

Теперь в отношении пожилого мужчины начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 263 УК Украины, за это ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет. Боеприпас изъяли и направили на экспертизу.

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