В центре Одессы снова орудовали вандалы

В ночь на 18 января неизвестные повалили металлические столбики ограды, которая установлена вокруг ТЦ «Афина» на Греческой площади.

К счастью, коммунальные службы оперативно отреагировали и уже утром занимались восстановлением заграждения. Как отметили сотрудники КП «Городские дороги», эти столбики часто оказываются на земле от действий вандалов, однако так массово они пострадали впервые.

Стоит заметить, что это заграждение служит защитой одесситам и гостям города, которые решили посетить ТЦ и сделать там покупки, от проезжающих рядом транспортных средств.

od-news.com

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