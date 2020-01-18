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В Одесской области закрыли склад пищевой продукции

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В Одесской области закрыли склад пищевой продукцииПосле проведения инспекторами внеплановой проверки на продуктовом складе было обнаружено множество нарушений. Среди них отсутствие на товарах даты изготовления, сроки и условия хранения, состав, вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию, до наличия грызунов, которые повреждали упаковку товаров.

Стоит отметить, что это предприятие занималось поставкой продукции в детские сады, школы и прочие предприятия общепита.

Как отметили инспекторы, подобный товар мог пагубно повлиять на здоровье потребителей. К тому же, товары хранились без соблюдения необходимого температурного режима, что способствует развитию патогенных бактерий и токсичных веществ.

Теперь работу предприятия остановили на время, а опасные для людей продукты изъяли.

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