В Одесской области закрыли склад пищевой продукции
После проведения инспекторами внеплановой проверки на продуктовом складе было обнаружено множество нарушений. Среди них отсутствие на товарах даты изготовления, сроки и условия хранения, состав, вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию, до наличия грызунов, которые повреждали упаковку товаров.
Стоит отметить, что это предприятие занималось поставкой продукции в детские сады, школы и прочие предприятия общепита.
Как отметили инспекторы, подобный товар мог пагубно повлиять на здоровье потребителей. К тому же, товары хранились без соблюдения необходимого температурного режима, что способствует развитию патогенных бактерий и токсичных веществ.
Теперь работу предприятия остановили на время, а опасные для людей продукты изъяли.
...