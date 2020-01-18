В Одессе задержали водителя с поддельными документами

В Одессе во время проверки документов правоохранители выявили поддельные права.

Этот инцидент произошел на ул.Краснослободской, когда остановили водителя автомобиля марки «БМВ» для проверки документов.

Когда правоохранители проверяли права, ими было установлено, что в свидетельстве о регистрации указаны два различных VIN-кода, и при этом ни один из них не совпал с кодом самого автомобиля. На основании того, что документы явно поддельные, патрульные вызвали на место сотрудников следственно-оперативной группы.

Водителя задержали и начали в отношении него уголовное дело в соответствии со статьей 358 УК Украины, за это нарушителю грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

od-news.com

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