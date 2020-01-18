В Одессе смелый вор решил пройтись с добычей возле отделения полиции

Житель Суворовского района Одессы оставил свой автомобиль марки «Газель» на ночь на стоянке, расположенной на ул.Черноморского казачества. Примерно в 02:00 ночи в транспортное средство проник злоумышленник с целью похитить чужое имущество.

Однако вор забыл, что неподалеку находится Хаджибеевское отделение полиции. Когда похититель шел мимо отдела с аккумулятором и перфоратором в руках, его заметили сотрудники полиции. Они остановили подозрительного мужчину для проверки и вскоре установили, что это местный житель 27 лет, за плечами которого криминальное прошлое в виде нескольких судимостей за совершение имущественных преступлений.

Вскоре стражи порядка выяснили, что задержанный направлялся в сторону дома с похищенным имуществом.

Теперь вора поместили в изолятор и начали в отношении него уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 185 УК Украины.

od-news.com

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