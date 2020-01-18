В Одессе и области в Крещении примут участие 25000 человек
В Одессе правоохранители, а также спасательные службы готовятся к Крещенским купаниям в ночь с 18 на 19 января.
Как показал многолетний опыт коммунальных служб города, граждане иногда пренебрегают правилами и ходят купаться на неорганизованные для этого пляжи. Именно поэтому будет осуществляться патрулирование.
Общественный транспорт в это ночь будет работать до 1 часа ночи.
Правоохранители будут дежурить возле храмов и церквей, в местах массовых крещенских купаний, так как в Одесской области в 82-х культовых сооружениях состоятся праздничные службы, и в 64-х местах люди соберутся, чтобы совершить обряд.
В массовых мероприятиях планируют принять участие около 25 тысяч человек.
Как убедительно просят спасатели, нельзя пренебрегать основными правилами безопасного купания в воде в зимний период.
Категорически нельзя нырять в холодную воду, если наблюдаются следующие проблемы со здоровьем:
- гипертония (период обострения);
- склонность к судорогам;
- воспаление почек, проблемы с бронхо-легочной системой;
- эпилепсия;
- нарушения мозгового обращения;
- инфекционные болезни;
- болезни щитовидной железы.