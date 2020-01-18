Общество Одесские новости ТОП Новости 

В Одессе и области в Крещении примут участие 25000 человек

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе в Крещенских купаниях примут участие 25000 человекВ Одессе правоохранители, а также спасательные службы готовятся к Крещенским купаниям в ночь с 18 на 19 января.

Как показал многолетний опыт коммунальных служб города, граждане иногда пренебрегают правилами и ходят купаться на неорганизованные для этого пляжи. Именно поэтому будет осуществляться патрулирование.

Общественный транспорт в это ночь будет работать до 1 часа ночи.

Правоохранители будут дежурить возле храмов и церквей, в местах массовых крещенских купаний, так как в Одесской области в 82-х культовых сооружениях состоятся праздничные службы, и в 64-х местах люди соберутся, чтобы совершить обряд.

В массовых мероприятиях планируют принять участие около 25 тысяч человек.

Как убедительно просят спасатели, нельзя пренебрегать основными правилами безопасного купания в воде в зимний период.

Категорически нельзя нырять в холодную воду, если наблюдаются следующие проблемы со здоровьем:

- гипертония (период обострения);
- склонность к судорогам;
- воспаление почек, проблемы с бронхо-легочной системой;
- эпилепсия;
- нарушения мозгового обращения;
- инфекционные болезни;
- болезни щитовидной железы.

Это будет интересно:

Одесской полицией задержан человек, оставлявший сведения о массовых минированияхОдесской полицией задержан человек, оставлявший сведения о массовых минированиях В Одессе праздники продолжаются: усиливают меры безопасностиВ Одессе ближе к Рождеству усиливают меры безопасности Во время застолья в Одессе был убит человекВо время застолья в Одессе был убит человек В Одессе за месяц протестировано свыше 700 человек на ВИЧВ Одессе за месяц протестировано свыше 700 человек на ВИЧ В Одессе появятся новые правила парковки автомобилейВ Одессе появятся новые правила парковки автомобилей
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE