В Одессе и области в Крещении примут участие 25000 человек

В Одессе правоохранители, а также спасательные службы готовятся к Крещенским купаниям в ночь с 18 на 19 января.

Как показал многолетний опыт коммунальных служб города, граждане иногда пренебрегают правилами и ходят купаться на неорганизованные для этого пляжи. Именно поэтому будет осуществляться патрулирование.

Общественный транспорт в это ночь будет работать до 1 часа ночи.

Правоохранители будут дежурить возле храмов и церквей, в местах массовых крещенских купаний, так как в Одесской области в 82-х культовых сооружениях состоятся праздничные службы, и в 64-х местах люди соберутся, чтобы совершить обряд.

В массовых мероприятиях планируют принять участие около 25 тысяч человек.

Как убедительно просят спасатели, нельзя пренебрегать основными правилами безопасного купания в воде в зимний период.

Категорически нельзя нырять в холодную воду, если наблюдаются следующие проблемы со здоровьем:

- гипертония (период обострения);

- склонность к судорогам;

- воспаление почек, проблемы с бронхо-легочной системой;

- эпилепсия;

- нарушения мозгового обращения;

- инфекционные болезни;

- болезни щитовидной железы.

od-news.com

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