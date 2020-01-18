В Одессе детям из интернатов вручили те подарки, о которых они мечтали

В Одессе в сквере Гамова в "Резиденции добра" в рамках благотворительного проекта "Собери добрый подарок" состоялся настоящий праздник для детей из интернатов Одесской области.

Для воспитанников интернатов области волонтеры организовали праздничный концерт, где были вручены те подарки, о которых дети мечтали.

На праздник в Одессу приехали 750 детей из десятка интернатов Одесского региона.

Для того, чтоб этот праздник действительно состоялся, работали очень многие люди - огромная команда людей. Заранее они узнали о тех пожеланиях, о которых мечтали сами одариваемые. Поэтому ребята получили именно то, что действительно им было нужно.

Как рассказала Наталья Терехова, руководитель проекта "Собери добрый подарок", волонтеры не забыли ни одного ребенка. Наиболее интересными были так называемые подарки для будущего: набор повара, парикмахера или велосипед.

Для ребят был приготовлен праздничный обед, в котором приняли участие 8 рестораторов, а театры помогли с организацией интересного концерта.

od-news.com

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